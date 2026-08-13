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13.08.2026 06:31:29
Blossom Gold präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Blossom Gold hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei -0,07 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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