Blossom Gold: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Blossom Gold äußerte sich am 27.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Blossom Gold hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0,050 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,050 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at