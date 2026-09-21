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21.09.2026 06:31:29
BlossomHill Therapeutics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
BlossomHill Therapeutics ließ sich am 18.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BlossomHill Therapeutics die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,42 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BlossomHill Therapeutics ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,420 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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