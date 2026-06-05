Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
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05.06.2026 06:00:26
Blow for UK nuclear industry as parts of key project outsourced to South Korea
Multibillion-pound contract to build three small modular reactors was signed with government body in AprilWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
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06:00
|Blow for UK nuclear industry as parts of key project outsourced to South Korea (Financial Times)
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03.06.26
|Mittwochshandel in London: FTSE 100 liegt zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
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03.06.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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02.06.26
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
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01.06.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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01.06.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
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01.06.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
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01.06.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)