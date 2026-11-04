Bls E-Services öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bls E-Services präsentierte am 02.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,48 INR gegenüber 0,850 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,24 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 57,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,70 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at