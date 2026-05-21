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21.05.2026 06:31:29
Bls E-Services: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Bls E-Services veröffentlichte am 18.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 1,62 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,45 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,23 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,39 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 6,33 INR beziffert, während im Vorjahr 5,79 INR je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 11,18 Milliarden INR gegenüber 5,19 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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