Bls E-Services stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bls E-Services hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,70 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bls E-Services ein EPS von 1,58 INR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 249,59 Prozent auf 2,70 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 771,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at