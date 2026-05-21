21.05.2026 06:31:29

BLS International Services hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

BLS International Services hat am 19.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,32 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,28 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,15 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,93 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 16,68 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BLS International Services 12,34 INR je Aktie eingenommen.

BLS International Services hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 29,98 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 36,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 21,93 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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