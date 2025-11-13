BLS International Services präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BLS International Services hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,26 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,36 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat BLS International Services im vergangenen Quartal 7,37 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 48,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BLS International Services 4,95 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at