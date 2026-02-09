BLS International Services stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BLS International Services präsentierte in der am 06.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,95 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,93 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 43,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,36 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,13 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at