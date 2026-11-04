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04.11.2026 06:31:28
BLS International Services verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
BLS International Services hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,52 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,26 INR je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 9,73 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,37 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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