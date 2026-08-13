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13.08.2026 06:31:29
Blue Acquisition A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Blue Acquisition A hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Blue Acquisition A 0,010 USD je Aktie verdient.
Redaktion finanzen.at
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