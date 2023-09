Blue Apron steht vor Verkauf - Aktie +134 Prozent

An der NASDAQ steht die Aktie des Kochboxenversender Blue Apron im Fokus.

Der Kurs von Blue Apron sprang an der NASDAQ letztlich um 134,52 Prozent auf 12,88 US-Dollar nach oben. Der New Yorker Kochboxenversender wird verkauft. Käufer ist die Wonder Group, das Essensliefer-Startup des ehemaligen Walmart -Managers Marc Lore. Die Blue-Apron-Aktionäre sollen im Rahmen eines Übernahmeangebots 13 US-Dollar je Stammaktie der Klasse A erhalten, ein Aufschlag von mehr als 130 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag von 5,49 US-Dollar je Aktie.

Dow Jones Newswires