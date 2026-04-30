Blue Apron Aktie
WKN DE: A2PMA8 / ISIN: US09523Q2003
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30.04.2026 21:56:26
Blue Apron Supplier Files for Bankruptcy. Here's Who's Taking Over
FreshRealm, a food supplier used by Blue Apron, has filed for Chapter 11 bankruptcy.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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