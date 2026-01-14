Keep Aktie
Blue Bird Corp. CFO Sells 7,984 Shares After Record Fiscal Year. Can the Electric School Bus Company Keep Delivering?
On Dec. 10, 2025, Razvan Radulescu, Chief Financial Officer of Blue Bird Corporation (NASDAQ:BLBD), executed an open-market sale of 7,984 directly held shares for a total transaction value of approximately $402,300, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($50.39); post-transaction value based on Dec. 10, 2025 market close ($50.36).* 1-year price change calculated using Dec. 10, 2025 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
