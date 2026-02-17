Hennessy Capital Acquisition Aktie
WKN DE: A14PN5 / ISIN: US0953061068
|
17.02.2026 14:27:21
Blue Bird To Acquire Remaining Stake In Micro Bird For $200 Mln
(RTTNews) - Blue Bird Corp. (BLBD) on Tuesday agreed to acquire Girardin Group's 50% stake in the Micro Bird joint venture for approximately $200 million, taking full ownership of the business.
The consideration includes about 30% in cash and 70% in Blue Bird stock.
The transaction is expected to close in the first half of calendar 2026.
Micro Bird was established as a 50/50 joint venture in 2009, designs and manufactures Type A school and commercial shuttle buses and operates facilities in Quebec and New York.
Following the closing, Blue Bird intends to appoint Micro Bird's Chairman, Steve Girardin to its Board of Directors.
In the pre-market trading, Blue Bird is 1.02% lesser at $57 on the Nasdaq.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hennessy Capital Acquisition Corp
|
04.02.26
|Ausblick: Hennessy Capital Acquisition gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
23.11.25
|Ausblick: Hennessy Capital Acquisition stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Hennessy Capital Acquisition Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hennessy Capital Acquisition Corp
|49,40
|4,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX etwas leichter -- DAX auf Richtungssuche -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt leicht abwärts geht, begibt sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.