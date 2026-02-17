Hennessy Capital Acquisition Aktie

Hennessy Capital Acquisition für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14PN5 / ISIN: US0953061068

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.02.2026 14:27:21

Blue Bird To Acquire Remaining Stake In Micro Bird For $200 Mln

(RTTNews) - Blue Bird Corp. (BLBD) on Tuesday agreed to acquire Girardin Group's 50% stake in the Micro Bird joint venture for approximately $200 million, taking full ownership of the business.

The consideration includes about 30% in cash and 70% in Blue Bird stock.

The transaction is expected to close in the first half of calendar 2026.

Micro Bird was established as a 50/50 joint venture in 2009, designs and manufactures Type A school and commercial shuttle buses and operates facilities in Quebec and New York.

Following the closing, Blue Bird intends to appoint Micro Bird's Chairman, Steve Girardin to its Board of Directors.

In the pre-market trading, Blue Bird is 1.02% lesser at $57 on the Nasdaq.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hennessy Capital Acquisition Corp

mehr Nachrichten

Analysen zu Hennessy Capital Acquisition Corp

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Hennessy Capital Acquisition Corp 49,40 4,22% Hennessy Capital Acquisition Corp

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas leichter -- DAX auf Richtungssuche -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt leicht abwärts geht, begibt sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen