Blue Cloud Softech Solutions hat am 14.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Blue Cloud Softech Solutions ein EPS von 0,350 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,01 Milliarden INR – ein Plus von 18,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Blue Cloud Softech Solutions 2,53 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at