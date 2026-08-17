Blue Cloud Softech Solutions: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Blue Cloud Softech Solutions äußerte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,23 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,330 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Blue Cloud Softech Solutions hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,93 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 41,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,06 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at