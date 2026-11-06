Blue Coast Hotels: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Blue Coast Hotels hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Blue Coast Hotels hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,30 INR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,300 INR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Umsatz lag bei 3,5 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 38,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at