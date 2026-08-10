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10.08.2026 06:31:29
Blue Coast Hotels informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Blue Coast Hotels hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,15 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,880 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,5 Millionen INR – ein Plus von 161,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Blue Coast Hotels 1,3 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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