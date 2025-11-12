Blue Coast Hotels stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Blue Coast Hotels lud am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,30 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Blue Coast Hotels 66,41 INR je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at