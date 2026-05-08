Blue Coast Hotels verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Blue Coast Hotels hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,14 INR gegenüber -2,210 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,390 INR. Im Vorjahr hatten 59,47 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at