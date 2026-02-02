|
02.02.2026 06:31:29
Blue Dart Express: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Blue Dart Express hat am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 28,79 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Blue Dart Express 34,14 INR je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16,16 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Blue Dart Express einen Umsatz von 15,12 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!