Blue Dart Express: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Blue Dart Express hat am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 28,79 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Blue Dart Express 34,14 INR je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16,16 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Blue Dart Express einen Umsatz von 15,12 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at