Blue Dart Express mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Blue Dart Express gab am 09.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 20,59 INR, nach 23,24 INR im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Blue Dart Express mit einem Umsatz von insgesamt 15,33 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,17 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 8,20 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 104,26 INR beziffert. Im Vorjahr waren 106,38 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 61,41 Milliarden INR – ein Plus von 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Blue Dart Express 57,20 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at