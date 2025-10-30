Blue Dart Express präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Blue Dart Express präsentierte am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Blue Dart Express hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 34,30 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 26,49 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,96 Prozent auf 15,49 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,48 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

