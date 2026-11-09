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09.11.2026 06:31:29
Blue Dart Express verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Blue Dart Express hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 43,79 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 34,30 INR je Aktie erzielt worden.
Blue Dart Express hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,74 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15,49 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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