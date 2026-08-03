Blue Dart Express: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Blue Dart Express hat am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 37,29 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 20,58 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,97 Prozent auf 16,58 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,42 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at