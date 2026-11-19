Blue Dolphin Energy hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Blue Dolphin Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,310 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 116,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 70,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at