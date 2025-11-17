|
Blue Dolphin Energy: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Blue Dolphin Energy hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,31 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 14,31 Prozent auf 70,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 82,1 Millionen USD gelegen.
