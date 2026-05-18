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18.05.2026 06:31:29
Blue Dolphin Energy verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Blue Dolphin Energy hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,99 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,150 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 81,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 83,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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