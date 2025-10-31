Blue Foundry Bancorp Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Blue Foundry Bancorp Registered hat am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Blue Foundry Bancorp Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,190 USD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,00 Prozent auf 24,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at