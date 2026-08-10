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10.08.2026 06:31:29
Blue innovation: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Blue innovation hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 26,65 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Blue innovation -47,990 JPY je Aktie generiert.
Umsatzseitig wurden 333,6 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Blue innovation 179,4 Millionen JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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