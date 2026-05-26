|
26.05.2026 06:31:29
Blue Jet Healthcare gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Blue Jet Healthcare stellte am 25.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,71 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 6,35 INR je Aktie erzielt worden.
Blue Jet Healthcare hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,35 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 31,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,40 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,55 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 2,13 Milliarden INR belaufen hatte.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 14,29 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Blue Jet Healthcare ein EPS von 17,59 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,47 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,25 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 15,56 INR und einen Umsatz von 10,39 Milliarden INR beziffert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Frieden steigt: ATX mit neuem Rekord über 6.100-Punkte-Marke -- DAX gewinnt kräftig -- Feiertag an US-Börsen -- Asiatische Börsen schließen stark
Der ATX konnte zum Wochenstart ein neues Rekordhoch markieren. Der DAX zeigte sich an Pfingstmontag ebenfalls deutlich höher. In den USA wurde aufgrund eines Feiertags am Montag nicht gehandelt. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart aufwärts.