Blue Jet Healthcare gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Blue Jet Healthcare stellte am 25.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,71 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 6,35 INR je Aktie erzielt worden.

Blue Jet Healthcare hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,35 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 31,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,40 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,55 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 2,13 Milliarden INR belaufen hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 14,29 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Blue Jet Healthcare ein EPS von 17,59 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,47 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,25 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 15,56 INR und einen Umsatz von 10,39 Milliarden INR beziffert.

Redaktion finanzen.at