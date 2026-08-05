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05.08.2026 06:31:29
Blue Jet Healthcare stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Blue Jet Healthcare hat am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 4,51 INR. Im Vorjahresviertel waren 5,26 INR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Blue Jet Healthcare 2,93 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 17,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,55 Milliarden INR umgesetzt worden.
Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 4,50 INR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 2,93 Milliarden INR gelegen.
Redaktion finanzen.at
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