02.09.2026 06:31:29

Blue Lagoon Resources stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Blue Lagoon Resources veröffentlichte am 31.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,01 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,010 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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