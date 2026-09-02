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02.09.2026 06:31:29
Blue Lagoon Resources stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Blue Lagoon Resources veröffentlichte am 31.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,01 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,010 CAD je Aktie in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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