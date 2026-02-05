Blue Owl Capita a Aktie
WKN DE: A2QPLU / ISIN: US09581B1035
|
05.02.2026 13:45:13
Blue Owl Capital Inc. Announces Increase In Q4 Profit
(RTTNews) - Blue Owl Capital Inc. (OWL) revealed a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $47.67 million, or $0.07 per share. This compares with $20.74 million, or $0.03 per share, last year.
Excluding items, Blue Owl Capital Inc. reported adjusted earnings of $0.07 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 19.7% to $755.59 million from $631.36 million last year.
Blue Owl Capital Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $47.67 Mln. vs. $20.74 Mln. last year. -EPS: $0.07 vs. $0.03 last year. -Revenue: $755.59 Mln vs. $631.36 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Blue Owl Capital Inc Registered Shs -A-
|
04.02.26
|Ausblick: Blue Owl Capital A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Blue Owl Capital A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Blue Owl Capital A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Blue Owl Capital A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Blue Owl Capital Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Blue Owl Capital Inc Registered Shs -A-
|12,52
|7,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.