Blue Owl Capital mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Blue Owl Capital hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,350 USD je Aktie erzielt worden.

Blue Owl Capital hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 451,8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 350,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at