Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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02.07.2026 14:33:33
Blue Owl hit by $4.7bn of redemption requests as investor exodus persists
Withdrawal requests at 20 private credit funds tracked by FT totalled more than $22bn in second quarterWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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