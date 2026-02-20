Blue Owl Technology Finance hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Blue Owl Technology Finance stellte am 18.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 0,44 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Blue Owl Technology Finance 0,480 USD je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 130,99 Prozent auf 387,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 167,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,76 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Blue Owl Technology Finance 1,52 USD je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 106,97 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,20 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 579,80 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at