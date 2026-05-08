Blue Owl Technology Finance präsentierte Quartalsergebnisse

Blue Owl Technology Finance hat am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Blue Owl Technology Finance hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,47 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,330 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 426,6 Millionen USD gegenüber 184,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at