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07.08.2026 06:31:29
Blue Owl Technology Finance: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Blue Owl Technology Finance hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,33 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,430 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 321,7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 307,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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