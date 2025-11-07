Blue Owl Technology Finance: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Blue Owl Technology Finance hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,570 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Blue Owl Technology Finance im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 263,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 320,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 88,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at