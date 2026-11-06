Blue Owl Technology Finance: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Blue Owl Technology Finance stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,500 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Blue Owl Technology Finance in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 395,0 Millionen USD im Vergleich zu 320,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at