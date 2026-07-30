Pace a Aktie
ISIN: KYG6865N1299
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30.07.2026 13:26:17
Blue Owl’s private credit fundraising falls to slowest pace in three years
Demand for data centre investments helped bolster group as redemption requests weigh on credit armWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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