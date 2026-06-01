Blue Pearl Agriventures: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Blue Pearl Agriventures hat am 29.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 114,8 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 121,9 Millionen INR ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,020 INR beziffert. Im Vorjahr waren 0,110 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 41,52 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 500,00 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 353,30 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at