|
01.06.2026 06:31:29
Blue Pearl Agriventures: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Blue Pearl Agriventures hat am 29.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 114,8 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 121,9 Millionen INR ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,020 INR beziffert. Im Vorjahr waren 0,110 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 41,52 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 500,00 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 353,30 Millionen INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.