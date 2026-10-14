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14.10.2026 06:31:29
Blue Pearl Agriventures: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Blue Pearl Agriventures hat am 13.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,04 Prozent auf 108,1 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 124,4 Millionen INR gelegen.
Redaktion finanzen.at
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