Blue Pearl Agriventures stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Blue Pearl Agriventures hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,56 Prozent auf 106,6 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 117,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at