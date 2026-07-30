Blue Ridge Bankshares präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Blue Ridge Bankshares hat am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,52 Prozent auf 30,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Blue Ridge Bankshares 38,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at