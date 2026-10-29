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29.10.2026 06:31:29
Blue Ridge Bankshares veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Blue Ridge Bankshares präsentierte am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,060 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,86 Prozent auf 32,0 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 39,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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