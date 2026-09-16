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16.09.2026 06:31:29
Blue Ridge Real Estate Company: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Blue Ridge Real Estate Company hat sich am 14.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei 0,06 USD. Im letzten Jahr hatte Blue Ridge Real Estate Company einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde auf 2,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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